İslam İşbirliği Teşkilatı'ında Hindistan'na çağrı: Azınlıkları ve kutsal mekanları koruyun

24.12.2019 22:24 | Son Güncelleme: 24.12.2019 22:24

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Hindistan'daki Müslüman azınlıklar ve onlara ait kutsal mekanların korunması çağrısında bulundu.



İİT tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hindistan'daki Müslümanları etkileyen son gelişmeleri yakından takip eden teşkilatın, vatandaşlık hakları ve Babri Cami ile ilgili konular hakkında endişe duyduğu belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle