İslam İşbirliği Teşkilatı: "Hintli bazı kesimlerin Kovid-19 krizini Müslümanlara yüklemesini kabul...
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İslam İşbirliği Teşkilatı: "Hintli bazı kesimlerin Kovid-19 krizini Müslümanlara yüklemesini kabul... - Haberler
İslam İşbirliği Teşkilatı, Hindistan, Siyaset, Güncel

İslam İşbirliği Teşkilatı: "Hintli bazı kesimlerin Kovid-19 krizini Müslümanlara yüklemesini kabul...

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Hindistan'da bazı kesimlerin ülkede yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasında sorumluluğu Müslümanların üzerine atmasının kabul edilemez olduğunu duyurdu.

20.04.2020 04:48 | Son Güncelleme: 20.04.2020 04:48
İslam İşbirliği Teşkilatı:

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Hindistan'da bazı kesimlerin ülkede yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasında sorumluluğu Müslümanların üzerine atmasının kabul edilemez olduğunu duyurdu.

İİT yaptığı açıklamada, Hindistan'da bazı siyaset, medya ve sosyal iletişim sitelerinde Kovid-19'un yayılmasında Müslümanların sorumlu olduğu iddiaları ve nefret söylemleriyle Müslümanların hedef alındığı, İslamofobi algısının yaygın hale getirildiği vurgulandı.

Kovid-19'un çeşitli halkları etkisi altına aldığı anımsatılan açıklamada, buna karşı mücadelede iş birliği mekanizmalarının daha çok güçlendirilmesi ve gayret gösterilmesi gerektiği kaydedildi.

Amerikan al-Hurra televizyon kanalının New York Times gazetesinden aktardığı habere göre, Hindistan Sağlık Bakanlığının Kovid-19'un yayılmasında Müslümanları suçlayan açıklamaları nedeniyle ülke genelinde Müslümanlara karşı saldırı ve şiddet arttı.

Hindistan medyasından yapılan açıklamalarda, ülkede 16 bin 365 Kovid-19 vakasının olduğu, bunlardan 521'nin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

Bir buçuk milyara yakın nüfusa sahip Hindistan'ın 200 milyonu Müslümanlardan oluşuyor.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Sosyal mesafeli eylem! Netanyahu karşıtlarını korona bile durduramadı Haberler
Sosyal mesafeli eylem! Netanyahu karşıtlarını korona bile durduramadı
Balıkesir'de jandarmaya saldırı! Biri ağır, iki asker yaralı Haberler
Balıkesir'de jandarmaya saldırı! Biri ağır, iki asker yaralı
Çin'de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktordan itiraf gibi sözler Haberler
Çin'de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktordan itiraf gibi sözler
Google uyardı: Bu programları telefonunuzdan silin Haberler
Google uyardı: Bu programları telefonunuzdan silin
Eşi ve kızına naylon poşeti eriterek işkence yapan adam, ölü bulundu Haberler
Eşi ve kızına naylon poşeti eriterek işkence yapan adam, ölü bulundu
Evde tartışan çift, öfkeyle kalkıp zararla oturdu Haberler
Evde tartışan çift, öfkeyle kalkıp zararla oturdu
Osmaniye'de kavga ihbarına giden polisleri darp eden saldırganlar, serbest kaldı
Osmaniye'de kavga ihbarına giden polisleri darp eden saldırganlar, serbest kaldı
Acun Ilıcalı: Karayipler'de mahsur kalan Türkleri kurtarmak için çalışıyoruz
Acun Ilıcalı: Karayipler'de mahsur kalan Türkleri kurtarmak için çalışıyoruz
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu
ABD'de koronavirüs tedavisi gören hastalarda böbrek yetmezliği başladı
ABD'de koronavirüs tedavisi gören hastalarda böbrek yetmezliği başladı
Sörloth'tan Real Madrid cevabı: Söylentilerin gerçek olabileceğini göstermek istiyorum
Sörloth'tan Real Madrid cevabı: Söylentilerin gerçek olabileceğini göstermek istiyorum
Roma'da futbolcular ve teknik ekip, 4 aylık maaşlarından vazgeçti
Roma'da futbolcular ve teknik ekip, 4 aylık maaşlarından vazgeçti
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 660'a yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 660'a yükseldi
İtalya'nın Toskana Bölgesi'nde Türkiye'de olduğu gibi eczaneler maske dağıtımına başladı
İtalya'nın Toskana Bölgesi'nde Türkiye'de olduğu gibi eczaneler maske dağıtımına başladı
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu koronavirüsle ilgili Türkçe kelime önerilerinde bulundu
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu koronavirüsle ilgili Türkçe kelime önerilerinde bulundu
Yasağa uymayan Adanalı genç: Ceza yemek için sokağa çıktım
Yasağa uymayan Adanalı genç: Ceza yemek için sokağa çıktım
Bilim insanlarından olay yaratacak iddia: Salgın Vuhan'da başlamadı, bunun çok daha öncesi var
Bilim insanlarından olay yaratacak iddia: Salgın Vuhan'da başlamadı, bunun çok daha öncesi var
9 yaşındaki evladını kaybeden Ebru Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı
9 yaşındaki evladını kaybeden Ebru Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı
Sakarya'da 36 yaşındaki kadın, av tüfeğiyle intihar etti
Sakarya'da 36 yaşındaki kadın, av tüfeğiyle intihar etti
İnfaz yasasından yararlanacak mahkumlar netleşti! İşte kamuoyunun yakından tanıdığı mahkumların akıbeti
İnfaz yasasından yararlanacak mahkumlar netleşti! İşte kamuoyunun yakından tanıdığı mahkumların akıbeti
Denetime yakalanan şahsın sokağa çıkma gerekçesi 'pes' dedirtti: Hastamız vardı ona, gidelim dedik
Denetime yakalanan şahsın sokağa çıkma gerekçesi "pes" dedirtti: Hastamız vardı ona, gidelim dedik
Survivor'ın 52. bölümünde büyük gerginlik! Barış ve Yasin birbirine girdi
Survivor'ın 52. bölümünde büyük gerginlik! Barış ve Yasin birbirine girdi
Çin laboratuvarında 1500 adet virüsün saklandığını kanıtlayan fotoğraflar basına sızdırıldı
Çin laboratuvarında 1500 adet virüsün saklandığını kanıtlayan fotoğraflar basına sızdırıldı
Ebru Şallı'ya gösterilen tepkinin nedeni ne? 'Biz ne ara bu kadar gaddar olduk?'
Ebru Şallı'ya gösterilen tepkinin nedeni ne? "Biz ne ara bu kadar gaddar olduk?"
Haydar Baş'ın cenaze töreni sonrası skandal görüntü: Belediye harekete geçti
Haydar Baş'ın cenaze töreni sonrası skandal görüntü: Belediye harekete geçti
Trump: Çin'in salgında hatası varsa hatadır ama kasten sorumlular ise sonuçlarıyla yüzleşmeleri gerek
Trump: Çin'in salgında hatası varsa hatadır ama kasten sorumlular ise sonuçlarıyla yüzleşmeleri gerek
Kaka Leite'den Fatih Terim itirafı: 8 yıl önce Terim'le görüştüm, G.Saray'a gelecektim
Kaka Leite'den Fatih Terim itirafı: 8 yıl önce Terim'le görüştüm, G.Saray'a gelecektim
Acil tıp teknisyeni, 'Evde Kal' çağrılarına uymayan ailesini kolluk kuvvetlerine ihbar etti
Acil tıp teknisyeni, "Evde Kal" çağrılarına uymayan ailesini kolluk kuvvetlerine ihbar etti
Son Dakika: ABD'de 19 Nisan verilerine göre koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 2 bin 9 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 19 Nisan verilerine göre koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 2 bin 9 kişi hayatını kaybetti
Şenol Güneş, Türkiye'yi seçmesi halinde 10 numarayı Ferdi Kadıoğlu'na verecek
Şenol Güneş, Türkiye'yi seçmesi halinde 10 numarayı Ferdi Kadıoğlu'na verecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Mustafa Şentop Fahrettin Altun Süreyya Sadi Bilgiç Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Ebru Şallı Ebru Polat Halil Sezai Rafet El Roman
Spor Bülent Uygun Lionel Messi Sergen Yalçın Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan Wuhan İtalya Twitter
Şu an buradasınız: İslam İşbirliği Teşkilatı: "Hintli bazı kesimlerin Kovid-19 krizini Müslümanlara yüklemesini kabul... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.4.2020 05:52:32. #1.15#
title