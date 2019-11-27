İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin

27.11.2019 16:35 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:43

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin, teşkilat içerisinde yatırımları artırmak amacıyla daha uygun ortam hazırlamak ve ticari çalışmalara daha iyi zemin oluşturmak için uluslararası toplantılar düzenlemek ve işbirliğini daha iyi noktaya taşımak için çalışmak gerektiğini bildirdi.

Useymin, İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen 35. İSEDAK Toplantısı Bakanlar Açılış Oturumunda yaptığı konuşmada, İslam ülkeleri arasında ikili ticaretin artığını kaydetti.

Turizm ve gıda güvenliği konusunda yapılan çalışmalara değinen Useymin, şunları söyledi:

"Üye ülkeler arasında yapılacak ticarette bir çok zorluklar yaşanıyor ithalatçılar ve ihracatçılar açısından. Yatırımla ilgili sorunları olabildiğince aşmak için elimizden geleni yapmamız ve var olan imkanları en iyi şekilde kullanmamız lazım. İslam İşbirliği Teşkilatı içerisinde yatırımları artırmak amacıyla daha uygun ortam hazırlamak ve ticari çalışmalara daha iyi zemin oluşturmak için uluslararası toplantılar düzenlemek ve işbirliğimizi daha iyi noktaya taşımak için çalışmak gerekiyor. Kalkınma çalışmalarını destekledikçe ve ekonominin farklı alanlarında çalışmalarımızı daha güçlü şekilde yürüttükçe rakamların daha iyi noktaya taşınacağını düşünüyorum."

Useymin, İslam Kalkınma Bankası ve İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odasının çalışmalarına işaret ederek, helal gıda konusunda fuarlar düzenlendiğini anlattı.

Üye ülkeler arasındaki turizmi daha iyi bir noktaya ulaştırmak için stratejik bir plan çizilmesi gerektiğini belirten Useymin, ekonomik ve sosyal alanda yapılacak çalışmalara üye ülkelerin katılımının teşkilatı en iyi noktaya taşıyacağına inandığını ifade etti.

Kaynak: AA