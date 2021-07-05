İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesindeki ISESCO, Filistin'e yönelik 9 projeyi finanse edecek
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İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesindeki ISESCO, Filistin'e yönelik 9 projeyi finanse edecek

İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesindeki ISESCO, Filistin'e yönelik 9 projeyi finanse edecek
Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup - Haberler | Güncel

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) bünyesinde faaliyet gösteren İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO), Filistin'e yönelik 9 projeyi finanse edeceğini duyurdu.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) bünyesinde faaliyet gösteren İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO), Filistin'e yönelik 9 projeyi finanse edeceğini duyurdu.

ISESCO'dan yapılan yazılı açıklamada, organizasyonun faaliyet alanı olan eğitim, bilim ve kültür alanlarında tüm Filistin coğrafyasında 9 projenin finanse edileceği belirtildi.

Açıklamada, projelerde İsrail güçleri tarafından sürekli ihlallere maruz kalan Kudüs'e öncelik verileceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, bu projelerin ISESCO tarafından finanse edilmesinin, Filistin halkına verilen desteğin bir ifadesi olduğu vurgulandı.

Söz konusu projelerin ISESCO'ya bağlı Filistin Ulusal Eğitim, Kültür ve Bilim Komitesiyle iş birliği içinde 2021'in ikinci yarısında hayata geçirileceği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup

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