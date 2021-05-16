İslam İşbirliği Teşkilatı: BM Güvenlik Konseyi İsrail saldırganlığını durdurma sorumluluğunu üstlenmezse, Filistin halkına koruma sağlanması için...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İslam İşbirliği Teşkilatı: BM Güvenlik Konseyi İsrail saldırganlığını durdurma sorumluluğunu üstlenmezse, Filistin halkına koruma sağlanması için...

İslam İşbirliği Teşkilatı: BM Güvenlik Konseyi İsrail saldırganlığını durdurma sorumluluğunu üstlenmezse, Filistin halkına koruma sağlanması için...
Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak - Haberler | Güncel

İslam İşbirliği Teşkilatı: BM Güvenlik Konseyi İsrail saldırganlığını durdurma sorumluluğunu üstlenmezse, Filistin halkına koruma sağlanması için BM'ye başvurulacaktır.

İslam İşbirliği Teşkilatı: BM Güvenlik Konseyi İsrail saldırganlığını durdurma sorumluluğunu üstlenmezse, Filistin halkına koruma sağlanması için BM'ye başvurulacaktır

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak

BM'den İsrail ve Filistin'e iki devletli çözüm için müzakerelere dönme çağrısı
BM'den İsrail ve Filistin'e iki devletli çözüm için müzakerelere dönme çağrısı
BM, İsrail ve Filistin'e 'anlamsız kan dökme, terör ve yıkıma' derhal son verme ve iki devletli çözüm için müzakerelere dönme çağrısı yaptı.
BM, İsrail ve Filistin'e "anlamsız kan dökme, terör ve yıkıma" derhal son verme ve iki devletli çözüm için müzakerelere dönme çağrısı yaptı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Deniz Demir Abdullah Gül Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Beren Saat Cansu Dere Kenan Doğulu Jennifer Lopez
Spor Ali Koç Cenk Tosun Caner Erkin Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İslam İşbirliği Teşkilatı: BM Güvenlik Konseyi İsrail saldırganlığını durdurma sorumluluğunu üstlenmezse, Filistin halkına koruma sağlanması için... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.5.2021 18:32:50. #1.15#

title