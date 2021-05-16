İslam İşbirliği Teşkilatı: BM Güvenlik Konseyi İsrail saldırganlığını durdurma sorumluluğunu üstlenmezse, Filistin halkına koruma sağlanması için...
İslam İşbirliği Teşkilatı: BM Güvenlik Konseyi İsrail saldırganlığını durdurma sorumluluğunu üstlenmezse, Filistin halkına koruma sağlanması için BM'ye başvurulacaktır.
İslam İşbirliği Teşkilatı: BM Güvenlik Konseyi İsrail saldırganlığını durdurma sorumluluğunu üstlenmezse, Filistin halkına koruma sağlanması için BM'ye başvurulacaktır
Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak