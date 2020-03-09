İslam İşbirliği Teşkilatı Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu'ndan sığınmacı çağrısı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu, Yunan adalarına giren mülteci ve sığınmacıların uluslararası insan hakları hukukuna uygun şekilde güvence altına alınmasının sağlanması çağrısında bulundu.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu, Yunan adalarına giren mülteci ve sığınmacıların uluslararası insan hakları hukukuna uygun şekilde güvence altına alınmasının sağlanması çağrısında bulundu.

Komisyondan yapılan açıklamada, yaşam haklarını koruyabilmek için çatışmaların yaşandığı ana vatanlarından kaçmaya çalışan savunmasız sığınmacıların geri püskürtüleceğine dair Yunan makamlarınca yapılan açıklamaların ve yasa dışı grupların saldırılarının Avrupa Birliği ve uluslararası insan hakları yasalarıyla bağdaşmadığı belirtildi.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 14'üncü maddesinde, "Herkesin zulüm karşısında başka ülkelere sığınma talebinde bulunma ve sığınma hakkından yararlanma hakkı" bulunduğunun hatırlatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Komisyon, 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme kapsamında koruma altına alınan sığınmacıların başvurularının askıya alınmaması konusunda devletlere çağrıda bulunan BM Mülteciler Yüksek Komiserinin bu yönde yaptığı 2 Mart 2020 tarihli açıklamasını desteklemektedir.

Devletlerin aynı zamanda uluslararası hukuk uyarınca, mültecilerin durumlarını değerlendirirken aralarında din temelli ayrımcılık yapılmaması konusunda da sorumlulukları bulunmaktadır. Uzun vadede mülteci krizinin bertaraf edilmesi ve çözüme kavuşturulmasının tek sürdürülebilir yolunun insan haklarına saygı gösterilmesidir. Yaklaşmakta olan insanlık felaketinin önüne geçilmesi için İİT üyesi devletleri, bölgesel yönetimleri, ilgili BM kurumları ve uluslararası toplumu mültecilere cömertçe destek sağlanması ve hayat kurtaran bakım ve hizmetlerin sunulması konusunda harekete geçmeye davet ediyoruz."

Öte yandan komisyon, mültecilerin ana vatanlarında yaşanan ve kaçmalarına yol açan çatışmaların ele alınması ve çözümlenmesi için de acil önlemlerin alınması çağrısında bulundu.

İslam İşbirliği Teşkilatı Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu 18 üyeden oluşuyor.

Komisyonda Türkiye'den üye olarak Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanı Hacı Ali Açıkgül bulunuyor.

Kaynak: AA