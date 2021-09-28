İslam İşbirliği Gençlik Forumu'nun düzenlediği Balkan Gençlik Forumu başladı

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) tarafından düzenlenen Balkan Gençlik Forumu çevrim içi olarak gerçekleşen açılış töreniyle başladı.

Bölge ülkelerin katılımıyla "Balkan Gençliği, Diyalog, İş Birliği ve Sürdürülebilirliğin Geleceği" başlığıyla 30 Eylül'e kadar devam edecek forumda Balkan gençliğinin beklentileri, ihtiyaçları ve fırsatları da ele alınacak.

Ev sahibi ülke Bosna Hersek adına açılışta konuşan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic, gençliğin her geçen gün daha aktif olmasından memnuniyet duyduğunu ifade ederek "Bölgedeki en büyük sorunlardan birisi genç nüfusun Avrupa ülkelerine göç etmesi. Gençler buradaki ülkelerin gelişimine maalesef inanmıyor. Barış ve istikrarın gelişmesi için sorunları açıkça konuşabilmeliyiz." dedi.

Toplum bilincinin gelişmesinde en önemli noktasının eğitim olduğuna işaret eden Dzaferovic, eğitime yatırım yapılması gerektiğinin altını çizdi.

ICYF Başkanı Taha Ayhan da son yıllarda gençlik organizasyonlarının arttığını belirterek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla Balkan bölgesinin yeni sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Balkan gençliğinin bölgenin barış ve istikrarı için önemli rol oynadığını ifade eden Ayhan, "Forum çok boyutlu bir özelliğe sahip. Her zaman gençleri destekliyoruz ve onların süreçlere dahil olmasını istiyoruz." diye konuştu.

İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC) Kültür Sosyal ve Aile Genel Müdürü Amina Obaid Al Hajri de gençlerin potansiyellerinin farkındalığı noktasında OIC olarak çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyerek "Bölgedeki meselelerle başa çıkmakta gençler diyalog ve değişime çok daha açıktır. Gençlik sürdürülebilir gelişimin önemli potansiyellerinden birisidir." ifadelerini kullandı.

Avrupalı Müslüman Gençlik ve Öğrenci Teşkilatları Forumu iş birliğinde düzenlenen forum, "21. Yüzyılda Din ve İnanç Konularında Gençlerin Katılımı" konulu panelle devam etti.