İslam İşbirliği Gençlik Forumu'ndan Teknopark İstanbul'la iş birliği anlaşması

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF), Teknopark İstanbul'la iş birliği anlaşması imzaladı.

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF), Teknopark İstanbul'la iş birliği anlaşması imzaladı.

ICYF açıklamasına göre, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) gençlik kuruluşu olan ve 56 İİT üyesi ülkeyi bünyesinde barındıran ICYF ile Teknopark İstanbul arasında yapılan anlaşma ile 56 İslam ülkesinde yarışmalarla seçilecek çekirdek girişimlerin Türkiye'de kuluçkaya alınarak, Türkiye girişimcilik ekosistemine dahil edilmesi planlanıyor.

ICYF, bünyesindeki ülkelerde; gençlik faaliyetleri, gençliğin çıkarlarının savunulması, sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi, eğitimin ve gençlerin ahlaki değerlerinin teşvik edilmesinin yanı sıra kültürler ve medeniyetler arası diyaloğun gelişmesine katkı sağlamak gibi çalışmaların koordinasyonu için çalışan bir sivil toplum örgütü olarak öne çıkıyor. Kurum, İslam ülkelerindeki girişimci gençleri desteklemek amacıyla çeşitli yarışmalar ve zirveler düzenliyor.

Teknopark İstanbul ile yapılan anlaşma kapsamında 56 İslam ülkesindeki girişimcilerin kuluçka merkezinin deneyim ve tecrübelerinden yararlanması sağlanacak. Çeşitli projelerle bir seçim sürecinden geçirilmesi planlanan girişimciler arasında başarılı olanlar Teknopark İstanbul'un kuluçka merkezine alınacak. Merkezde farklı eğitimlerden geçirilecek girişimcilerin uluslararası piyasada da görünür olması sağlanacak. Öte yandan anlaşma ile Türkiye'de girişimcilik ekosisteminin büyütülüp çeşitlendirilmesinin yanı sıra Türkiye'ye yabancı yatırımcıları çekmek de hedefleniyor.

"Türkiye'de büyüyen bir girişimcilik ekosistemi var"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ICYF Başkanı Taha Ayhan, Türkiye'de büyüyen bir girişimcilik ekosistemi olduğunu belirterek, "Türkiye'de kuluçka merkezlerinde ciddi bir bilgi birikimi oluştu ve bu bilgi birikiminin diğer İslam ülkelerindeki girişimci gençlerle paylaşılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bu nedenle Teknopark İstanbul'la iş birliği anlaşması imzaladıklarını aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"ICYF olarak Teknopark İstanbul'la gençliğin sorunlarına yaratıcı ve dinamik çözümler geliştirmek, gençleri güçlendirmek, kapasitelerini artırmak ve toplumdaki aktif rollerini geliştirmek için bilim, teknoloji ve girişimcilik alanında ortak etkinlikler düzenleme noktasında bir iş birliği yaptık. Girişimciliği ve buluş odaklı faaliyetleri teşvik etmek amacıyla İstanbul Kuluçka Merkezi, 56 ülkeden seçilecek girişimci gençlere eğitim programları, araştırma ve geliştirme ve mentörlük gibi çeşitli imkanlar sunacak. Kısacası 56 İslam ülkesindeki çekirdek girişimler Türkiye'de kuluçkaya alınacak. Ardından ise uluslararası arenada bu girişimleri vitrine çıkartıp İslam ülkeleri gençliğine yeni fonlar oluşturmak hedeflerimiz arasında yer alıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık