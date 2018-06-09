Kabe'de Genç Adam Teravih Namazı Kılanların Üstüne Atlayarak İntihar Etti

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde yer alan Müslümanların en kutsal sayılan mekanı Kabe'de, bir genç teravih namazı ardından üçüncü kattan kendini atarak intihar etti. Görüntülerde intihar eden kişinin o sırada Kabe'de bulunan insanların üzerine düştüğü görüldü.

DAHA ÖNCE DE İNTİHAR GİRİŞİMİ OLMUŞTU

Daha önce de Müslümanların kıblesi olan Kabe'nin tavaf alanında bir şahsın üzerine yanıcı madde dökerek intihar etme girişiminde bulunmuştu. Kabe güvenlik kuvvetleri basın sözcüsü Binbaşı Samih es-Silmi gerçekleştirdiği açıklamada, 40'lı yaşlarda bir Suudi Arabistan vatandaşının tavaf yerinde intihar etme denemesinde bulunduğunu söylemişti.