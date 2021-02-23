"İslam'ın altın çağı"nda tıp bilimine yön veren ünlü isimlerin hayatları film oluyor

Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneğince, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO) desteğiyle bu yıl 8'incisi düzenlenecek Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali, "İslam'ın altın çağı" olarak nitelendirilen dönemde tıp...

Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneğince, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO) desteğiyle bu yıl 8'incisi düzenlenecek Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali, "İslam'ın altın çağı" olarak nitelendirilen dönemde tıp bilimine yön vermiş 7 ünlü ismin hayatlarını konu edinecek.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına ithaf edilen organizasyonda, tıp biliminin öncülerinden İbni Sina, pek çok bilim dalına ışık tutmuş, eserler vermiş El-Biruni, cüzzam hastalığını tedavi eden İbni Cessar, küçük kan dolaşımını keşfeden İbni Nefis, Endülüslü filozof ve bilim insanı İbni Bacce, "cerrahinin babası" olarak gösterilen El-Zehravi, kimyayı tıbba uygulayan ve pediatrinin öncüsü kabul edilen Ebu Bekir Er Razi'nin hayatları sinemaya taşınacak.

Başvuruları 1 Mayıs'a kadar kabul edilecek Tematik Senaryo Yarışması'nda ünlü isimler için ayrı ayrı 7 kategoride birinciler seçilerek para ödülü verilecek. Ayrıca dernek tarafından bu senaryolar film haline getirilecek.

Derneğin ve festival komitesinin başkanlığını yürüten Eda Sürmeli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tasavvuf filmleri festivali olarak başladıkları organizasyonda 8'nci yıla ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Hazır filmleri toplayıp gösterim yapmadıklarını, belirledikleri temalarla oluşturulan 7 senaryoyu film haline getirdiklerini belirten Sürmeli, bu anlamda özel bir festivale imza attıklarını vurguladı.

Sürmeli, "Geçen yıl Kovid-19 salgını nedeniyle festivalin sönük geçeceğinden endişe etmiştik ancak hiç öyle olmadı ve ses getirdi. Gösterimleri arabalı sinema şeklinde yaptık. Bu yıl aşılama işlemleri biterse eylülde daha coşkulu bir etkinlik yapmayı planlıyoruz." dedi.

"Başvuruları yeni açtık ama yoğun talep alıyoruz"

Her yıl bir alt başlık açtıklarını aktaran Sürmeli, bu yılın başlığını "Büyük Çağın Hekimleri" olarak belirlediklerini anlattı.

Temanın önemine işaret eden Sürmeli şöyle konuştu:

"Bizim 'altın çağ' dediğimiz, Avrupa'nın 'karanlık çağ' dediği bir dönem. Aslında İslam dünyasının ve bilimin altın çağıdır. Bu dönemin 7 büyük hekimini konu alıyoruz. Bunun sebebi de tabii ki salgın nedeniyle en büyük kahramanlar hekimlerimiz. Onlara hem moral vermek hem de teşekkür etmek için bu sene festivali böyle düzenlemeye karar verdik. Henüz başvuruları yeni açtık ama yoğun talep alıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Bayraktar