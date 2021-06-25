İslam Ekşi (Rammus53) kimdir? Rammus53 Nonolive, YouTube kanalı!
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İslam Ekşi (Rammus53) kimdir? Rammus53 Nonolive, YouTube kanalı!

İslam Ekşi (Rammus53) kimdir? Rammus53 Nonolive, YouTube kanalı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Popüler Nonolive yayıncısı Rammus53 adıyla bilinen İslam Ekşi kimdir? Türkiye'nin en çok tanınmış yayıncılarından olan Rammus53 Twitch'den neden ban yedi? İslam Ekşi Nonolive hesabı nedir? Rammus 53, YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları!

Türkiye'nin en sevilen ve başarılı yayıncılarından olan İslam Ekşi, sosyal platformda Rammus53 adıyla tanınıyor. Peki, Rammus53 oyun dünyasının en çok tercih edilen Twitch platformundan neden banlandı? Şu an aktif olarak yayınlarına nereden devam ediyor? Rammus 53 hakkındaki bütün soruların cevapları haberimizin devamında...

İSLAM "RAMMUS53" EKŞİOĞLU KİMDİR?

Rammus53 adı ile bilinen İslam Ekşioğlu kimdir, mesleği, ilk oyun videosu, memleketi neresidir detayları haberimizde. 25 yaşındaki genç Nonolive yayıncısı geçirmiş olduğu bir kaza sebebi ile gözünün tekinde yüzde doksan görme kaybı oluşmuştur.

Eğitim hayatını kısa kesen Rammus53, liseyi bitirdikten sonra hemen iş hayatına atılmıştır ve farklı işlerde görev almıştır. Fakat hayatında daha farklı şeyler yapmak isteyen İslam Ekşioğlu, Twitch adlı canlı yayın platformunu keşfedip bu işte atılmıştır. Twitch'te popülarite kazanan genç yayıncı geçtiğimiz sene Twitch platformundan banlamış ve yayın hayatına Nonolive'dan devam etmektedir. Rammus53 YouTube'a attığı ilk video hangisidir sorusu soracak olursanız, Boks makinesine 999 vurma videosudur. 12 Kasım 2015'te ilk oyun videosu da League of Legends oynama videosu olmuştur. İslam Ekşioğlu 11 Mart 1995 sesinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir ve kendisi Rizelidir fakat İstanbulda ikagetgah etmektedir.

RAMMUS53 KENDİSİNİ NASIL TANITIYOR?

Merhabalar, ben İslam Ekşi 24 yasındayım. İstanbul'da yaşıyorum. 3 seneden beri yayıncılık sektörüyle uğraşıyorum. S4'ten beri League of legends oynamaktayım. Rammus S5-S6 World 1.liğim var. Genelde eğlenceli ve komik yapımla izleyicilerimi ve dostlarımı güldürmeye çalışan biriyim. Yayınlarımda LoL PUBG ve hafta sonlarımızın vazgeçilmezi olan korku oyunları oynuyorum . Yayıncılıktaki hedefim öncelikle siz izleyicilerimin eğlenceli ve komik dakikalar geçirmesini sağlamaktır. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim uşaklar.

RAMMUS53 NONOLIVE, YOUTUBE VE SOSYAL MEDYA HESAPLARI

Nonolive'da 186 bin'den fazla takipçisi olan Rammus53, platformda yayın açtığında yüksek izlenme sayılarına ulaşabiliyor. Nonolive'daki kullanıcı adı Rammus53'dir. Ek olarak YouTube'da 366 bin'den, Instagram'da 271 bin'den, Twitter'ı aktif olarak kullanmayan Rammus53'ün 744 takipçisi bulunuyor.

RAMMUS TWITCH'DEN NEDEN BAN YEDİ?

Video: Rammus53

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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İslam Ekşi (Rammus53) kimdir? Rammus53 Nonolive, YouTube kanalı! - Haberler
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