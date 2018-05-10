İslam Ekonomisinin Ele Alındığı "Kazansummit 2018" Başladı

KAZAN (AA) – Uluslararası "Rusya-İslam Dünyası: KazanSummit 2018" zirvesi, Tataristan Cumhuriyet'inin başkenti Kazan'da kapılarını ziyaretçilere açtı.

Rusya Federasyon Konseyi ve Tataristan Cumhuriyeti himayesinde düzenlenen KazanSummit 2018, 50 farklı ülkeden yaklaşık 3 bin ziyaretçiyle Kazan'da başladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, zirveye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın, İslam ülkeleriyle iş birliğini arttırmak istediğini vurgulayarak, "Kazan'da düzenlenen bu zirvenin, ekonomik, bilimsel ve birçok bölgedeki yoksulluk ve insani krizlerin aşılmasına da katkıda bulunacağı kanaatindeyim." ifadesini kullandı.

Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ise zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, "Helal, Müslümanlar için sadece ürünler ve hizmetleri kapsamıyor. Helal, aynı zamanda bir kalite sembolüdür." açıklamasında bulundu.

Dünyada artmaya devam eden Müslüman nüfusuna paralel olarak, helal ürün pazarının da genişlemeye devam edeceğini anlatan Minnihanov, "Özellikle İslami finans, helal turizm, gıda, kozmetik ve ilaç üretimi konuları, ülkelerin ekonomik stratejilerini belirleme noktasında dikkate alınması gereken alanlardır." değerlendirmesinde bulundu.

Kapılarını 12 Mayıs'a kadar ziyaretçilere açık tutacak zirve kapsamında helal ürünlerin sergilendiği Halal Expo da bulunurken, burada Rusya, Suudi Arabistan, Kazakistan gibi ülkelerin yanı sıra Türk şirketlerin de ürünleri sergileniyor.