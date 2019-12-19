İslam Dünyasının Gözü Konya'da Olacak
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İslam Dünyasının Gözü Konya'da Olacak

İslam İşbirliği Teşkilatı İslami Dayanışma Spor Federasyonu tarafından 4 yılda bir organize edilen İslami Dayanışma Oyunlarının beşincisi 2021 yılında Konya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

19.12.2019 17:06 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:06
İslam Dünyasının Gözü Konya'da Olacak

Bakan Kasapoğlu: "Konya'nın Muhteşem Ev Sahipliğini Tüm Dünyaya İspat Edeceğiz"Ev sahibi ülke anlaşma imza törenine katılan Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Konya'mızın bu önemli organizasyona ev sahipliğine layık en güzide şehir olduğuna yürekten inanıyorum. 2021'de Konya'nın muhteşem ev sahipliğini tüm dünyaya hep birlikte ispat edeceğiz" dedi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Sporun barış, kardeşlik ve hoşgörü olduğu düşünüldüğünde 5. İslami Dayanışma Oyunları Konya'ya çok yakışacak" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler
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