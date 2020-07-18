İslam dünyasından Türkiye'ye "Ayasofya" tebriği
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İslam dünyasından Türkiye'ye "Ayasofya" tebriği

İslam dünyasının dini liderleri, Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılması dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a gönderdikleri tebrik mektuplarında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

İslam dünyasından Türkiye'ye
18.07.2020 11:25 | Son Güncelleme: 18.07.2020 11:29

İslam dünyasının dini liderleri, Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılması dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a gönderdikleri tebrik mektuplarında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ayasofya Camisi'nin 86 yıl sonra yeniden müminlerle buluşmasının İslam dünyasında da büyük bir sevinçle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, yaşanan sevincin ifade edildiği ve karardan duyulan memnuniyetin dile getirildiği mektuplarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür edildiği bildirildi.

Destek mektupları

Açıklamaya göre, kararın ardından Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Allahşükür Paşazade, Erbaş'ı telefonla arayıp tebrik ederken, Avustralya İslam Konseyi Federasyonu Başkanı Dr. Ratep Jneid'in ise gönderdiği tebrik mektubunda, karara olan desteklerini iletti.

Kuzey Makedonya İslam Dini Birliği adına Başkan Vekili Hafız Şakir Efendi Fetahu da mektubunda, kararın bütün Müslümanları sevindirdiğini belirterek, "Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin dünya Müslümanları ve mazlumlar nezdinde yükselen bir yıldız ve vazgeçilmez bir ümit kaynağı olduğu" ifadelerine yer verdi.

Litvanya Müslüman Dini Dernekler Meclisi adına tebrik mektubu gönderen Litvanya Müftüsü Aleksandras Beganskas ise Ayasofya Camisi'nin İslam alemi açısından önemini ve Fatih Sultan Mehmet Han tarafından tüm İslam alemine vakfedilmiş bir mabed olduğunu hatırlatarak, "Biz inanıyoruz ki tevhidin sembolü olan bu mübarek cami Diyanet İşleri Başkanlığımız uhdesinde din, dil, ırk ve mezhep gözetmeksizin tüm insanlığı kucaklayacaktır." ifadelerini kullandı.

Yurtdışı Filistinli Alimler Derneği ise karardan duyulan memnuniyeti, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılması esaret altında olan El-Aksa Camisi'nin kurtuluşuna işarettir.' açıklaması takdire şayandır." ifadeleriyle dile getirdi.

Fas Alimler Birliği de mektubunda Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılmasına karar veren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm mahkemeleri, Türk halkını ve İslam alemini tebrik etti.

Umman Sultanlığı Başmüftüsü Ahmet Hamadı el Khlili, Güney Afrika'nın Lenasia kentindeki uluslararası İslam üniversitesi, Darül Ulum Zekariyya'nın Rektörü Şubeyr Ahmet Al-Saloci ve Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı Filistinli Dr. Abdulhadi Sait al Ağa ise mektuplarında Erdoğan'a teşekkür ederek, memnuniyet ve sevinçlerini dile getirdi.

Kaynak: AA

Manşet

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