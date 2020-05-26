İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği'nden "İdlib ile dayanışma" mesajı
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İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği'nden "İdlib ile dayanışma" mesajı

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) tarafından hazırlanan ve 15 farklı dilde mesajlara yer verilen video çalışmasında, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin hedefindeki İdlib ile dayanışma çağrısı yapıldı.

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği'nden
26.05.2020 22:51 | Son Güncelleme: 26.05.2020 22:51

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) tarafından hazırlanan ve 15 farklı dilde mesajlara yer verilen video çalışmasında, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin hedefindeki İdlib ile dayanışma çağrısı yapıldı.

İDSB sosyal medya hesaplarından, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib iline dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak için 15 farklı dilde mesajların yer aldığı bir görüntü paylaşıldı.

Arapça, Türkçe, İngilizce, Fransızca, Farsça, Rusça, Azerbaycan Türkçesi, Çince, Endonezce, Hintçe, İbranice, Malayca, Svahili, Urduca ve Uygurca dillerine hazırlanan çalışma #idlibinyanındayız etiketiyle yayınlandı.

Videonun başında konuşan genç İDSB'li Abdulfettah İsmail Şenbaş Türkçe mesajında, "Rusya, Esed ve İran İdlib halkını acımasızca katlediyor. Bizler Genç İDSB olarak işgalcilerin ve işbirlikçilerinin zulmünü haykırıyor ve mazlumların sesini yükseltiyoruz." dedi.

Suriye'de onuncu yılına girecek olan savaşın acı bilançosunun gün geçtikçe daha da kötüleştiğine dikkati çeken İmaduddin Rabani de Malayca olarak, "Rusya, İran ve Esed ülkeyi adeta bir kan gölüne çevirdi." şeklinde konuştu.

Uygurca konuşan İbrahim Sıddık ise, Türkiye'nin Suriye'de mazlumlara sahip çıktığına vurgu yaptı.

Abdullah Dumangöz de Çince konuşmasında, rejim ve Rusya'nın, Eylül 2018'de imzalanan Soçi mutabakatına rağmen 4 milyon sivilin yaşadığı İdlib'e saldırılarında yüzlerce sivilin yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

"İdlib ile dayanışma" çağrısı

Hacetullah Sözgen de Farsça mesajında İdlib halkına sahip çıkılması gerektiği vurgu yaparak, "Eğer gereken tepkiler verilmezse maalesef İdlib de diğer bölgeler gibi yıkıma uğrayacak ve ağır bir bilançoyla karşı karşıya kalacağız." ifadelerini kullandı.

Furkan Alperen Sonkaya İngilizce olarak, "Suriye'nin diğer bölgelerinde yaşanan katliamların İdlib'de de yaşanmaması için bütün Müslümanlar topyekün dayanışma sergilemeli ve zalimlere karşı sesini yükseltmelidir." çağrısı yaptı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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