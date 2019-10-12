İslam dünyası aydınlarından BM'ye, Barış Pınarı Harekatı'na destek çağrısı

12.10.2019 05:32

Düşünce ve Stratejik Araştırmalar Forumundan İslam ve Arap dünyası sivil toplumunu temsil eden 103 düşünür, diplomat ve akademisyen Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini açıklama notuyla duyurdu. Açıklamada, Birleşmiş Milletler'e (BM) harekata destek çağrısı yaptı.

Forum tarafından yapılan açıklamaya göre, İslam ve Arap dünyasından 103 düşünür, diplomat ve akademisyen, BM'ye hitaben Barış Pınarı Harekatı'nı destekleyen açıklayıcı not yayımladı.

Açıklama notunda Türkiye'nin başlattığı harekatın, Suriye'nin kuzeyindeki bölgede yeniden güvenliğin sağlanması amaçlı olduğu, bölgede DEAŞ ve Suriye halkının doğal bileşeni olan Kürtleri temsil ettiği iddiasındaki silahlı terör örgütlerinin Suriye, Türkiye ve tüm dünyayı tehdit ettiği vurgulandı.

Bu silahlı terör yuvalarının bölgede tüm uluslararası hukukla çakışarak insanlığa karşı en iğrenç suçları işlemeye devam ettiği belirtilen açıklama notunda İslam ve Arap dünyasından aydınlar, Türkiye'nin başlattığı harekatın yanında yer aldıklarını duyurdu.

Açıklama notunda şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye ve bölgedeki ortağı Suriye Milli Ordusu'nun başlattığı girişim, terör örgütleri, Şam rejimi ve müttefiklerinin yürüttüğü yıkım sebebiyle yurtlarından kaçmış olan Suriyeli mültecilerin dönebileceği güvenli bir bölge inşa edilmesini hedeflemektedir"

"Tüm gelişmeler Suriye'de güvenlik ve istikrarın yaygınlaşması ve sivillerin korunmasını sağlayan tek ülkenin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu ortaya koymuştur. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında olduğu gibi zorla göç ettirilmiş olanların köy ve kentlerine güven içinde geri dönebilmeleri için yoğun bir şekilde çalışan tek ülke Türkiye'dir. Bu sebeple Suriyelinin akan kanının durdurulması için Türkiye'nin gösterdiği samimi çabanın desteklenmesi çağrısında bulunuyoruz."

Forum ve arkasındaki sivil toplum örgütleri, başta BM olmak üzere dünyadaki tüm etkin kurumlara Türkiye'nin başlattığı harekata destek vermeleri çağrısı yaptı.

Açıklama notuna imza atanlar arasında eski Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık el-Haşimi, eski Tunus Başbakanı Hammadi el-Cibali, eski Suriyeli bakan Esad Mustafa gibi tüm dünyadan düşünür, diplomat, akademisyen ve yazarlardan oluşan 103 aydın bulunuyor.

Kaynak: AA