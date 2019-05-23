Konferansa Bölge Müdürümüz Adnan Diltemiz, Bölge Müdür Yardımcımız Abdulvahap Özdemir, Kayseri İl Müftü Yardımcısı Ahad Taşçı, Bölge Müdürlüğümüz ve İşletme Müdürlüğümüz personeli katıldı.

Konferans saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.Daha sonra Bölge Müdürümüz Adnan Diltemiz açılış konuşmasını yaptı. Konuşmasında; "Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bölge Müdürlüğümüz yeni yerleşkesine 8 ay oldu, bazı eksiklerimiz olmasına rağmen belli bir seviyeye getirdik. Bu toplantı salonunda ilk konferansımızı yapıyoruz Allah (c.c) nasip ederse bu tip organizasyonlara devam edeceğiz konferansların bilgimizi görgümüzü artırması personelimizin kapasitesinin artırılmasını ümit ediyoruz konferansı verecek olan hocamız Ahad Taşçı'ya teşekkür ediyorum konferansın hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Bölge Müdürümüz konuşmasından sonra Ahmet-Ayşe İnci Cami İmamı Hüsrev Çakmak'ın Kur'an Tilaveti ile devam edildi. Kur'an Tilavetinin ardından Kayseri İl Müftü Yardımcısı Ahad Taşçı tarafından İslam'da Güzel Ahlak konferansı verildi. Konferansın soru cevap kısmıyla devam edildi. Bölge Müdürümüz Adnan Diltemiz tarafından Kayseri İl Müftü Yardımcısı Ahad Taşçı'ya plaket takdimi ile konferans sona erdi

Kaynak: Bültenler