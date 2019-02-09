İslam Bütün İnsanlığı Kurtaracak En Büyük Değerdir"

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, dünyanın içinde bulunduğu durumdan, İslam medeniyetiyle kurtulabileceğini söyledi.

TÜ İnsan ve Toplum Bilimleri "Yuvarlak Masa Söyleşileri" toplantısında konuşan Tabakoğlu, Türk-İslam felsefesinin özüne dönülmesi ve bu değerler üzerinden bilim ve felsefe üretilmesi gerektiğini ifade etti.

Dış güçlerin, Türklere karşı her zaman planları olduğunu belirten Tabakoğlu, "Osmanlı niye yıkıldı? Bunu bir kere çok iyi anlamamız gerekir. Bütün akıl gücü ile batı bizim yıkılmamız için uğraştı ve çaba verdi. Her türlü meselemizi tahlil ettiler, dosyalar hazırladılar. Casuslar yerleştirdiler, yönettiler ve başardılar." dedi.

Tabakoğlu, felsefe ve inanç sistemlerinin teknolojik sistemler kadar değerli olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin, köklü tarihinden gelen anlayışıyla ve İslam medeniyetiyle geleceğe güçlü şekilde ilerleyebileceğini vurgulayan Tabakoğlu, şöyle devam etti:

"Biz şimdi hala maalesef ki dışarıdan gelecek etkilere tepki vermeye çalışan, onu en aza indirgemeye çalışan bir toplumuz. Ama biraz daha yukarıya bakalım artık. Bizimle uğraşıldığını, bizlere operasyonlar yapıldığını, her yerden hücuma uğradığımızı, üzerimizde çok büyük bir akıl gücüyle savaşıldığını görmemiz gerekiyor. Felsefe ve inanç sistemleri buna karşı en büyük silahlardır. İslam aslında bütün insanlığı kurtaracak en büyük değerdir. Biz kendi değerlerimize yabancılaştırılarak, mağdur oluruz ve hedef oluruz. Yapılması gereken şey bizim değerlerimizin sömürü olmadığını, bütün insanlığı kurtarabileceğini, İslam'ın en kutsal ve en önemli değer olduğunu bilmemiz gerekiyor. Biz maalesef yeterince doğru anlatamıyoruz. Akıl gücümüzü buralarda kullanırsak, bize uygulanan operasyonları farkına varıp, bunun karşısına bir alternatif koyabilirsek başarırız. Bu yüzden çok çalışmalıyız."

Kaynak: AA