"İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Gençlik her ülkenin ve her milletin güvencesi ve geleceğidir.

24.05.2020 12:32 | Son Güncelleme: 24.05.2020 12:35

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Gençlik her ülkenin ve her milletin güvencesi ve geleceğidir. Ruhen, aklen ve bedenen sağlam yetişen gençlik, kendine, ülkesine, milletine ve bütün insanlığa elbette faydalı olacak ve böyle donanımlı gençliğin söz sahibi olacağı dünyamızda inşallah barışın, güvenliğin, adaletin ve esenliğin hakim olduğu bir dünya olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Rektörlüğünün bayramlaşma programına telekonferansla katıldı. Programa Topçu'nun yanısıra Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı, Rektör Yard. Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev, üniversite yönetimi, Mütevelli ve Denetleme Kurulu üyeleri, Öğrenci Konseyi Başkanı ve öğrenciler katıldı. Manas Üniversitesi Denetleme Kurulu Üyesi de olan Topçu, katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Dünyaya büyük kriz yaşatan virüs ile devlet-millet el ele verdiğimiz bu mücadele günlerinde ve Ramazan Bayramı'nın ilk saatlerinde bayramın maneviyatında Manas Üniversitesi ailesi ile ekran aracılığıyla da olsa birlikte olmaktan onur ve mutluluk duyuyorum. Bizler bu günlerde el ele, göz göze, diz dize, yüz yüze olmasak da, gönül gönüle ve kalp kalbe olacak ve bu krizi ülkelerimizi yönetenler ile birlikte üzerimize düşen görevleri yaparak beraber yeneceğiz inşallah."

"NE YAZIK Kİ BAYRAMLARIMIZ BURUK GEÇİYOR"

Buruk bir bayram geçirildiğini kaydeden Topçu, "Nedeni ise kardeşlerimizin yaşadığı birçok ülke ve beldelerde süren adaletsiz savaşlar, işgal ve zulümlerdir. Dininden, dilinden ve ırkından ötürü milyonlarca insanın dünyada mülteci durumunda olduğunu bilmek insanım diyen herkesi derinden etkiliyor" ifadelerini kullandı.

"GENÇLİK HER ÜLKENİN VE HER MİLLETİN GÜVENCESİ VE GELECEĞİDİR"

"Cumhuriyetimizin kurucusu, kurtuluş savaşımızın başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Gençler! Cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz" sözlerini paylaşan Topçu, "Atatürk, bu sözlerini Türk gençliğine hitaben söylemiş ama bu sözler her ülkenin gençliği için de geçerli kanaatimce. Çünkü gençlik her ülkenin ve her milletin güvencesi ve geleceğidir. Ruhen, aklen ve bedenen sağlam yetişen gençlik, kendine, ülkesine, milletine ve bütün insanlığa elbette faydalı olacak ve böyle donanımlı gençliğin söz sahibi olacağı dünyamızda inşallah barışın, güvenliğin, adaletin ve esenliğin hakim olduğu bir dünya olacaktır. Bütün insanlık için barış ve esenlik dileklerimle, Manas ailesinin şahsında İslam aleminin de Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak Haber
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran Haber
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran
Muğla'da üniversite öğrencisi genç kız, evindeki kavgada öldü Haber
Muğla'da üniversite öğrencisi genç kız, evindeki kavgada öldü
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti Haber
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu Haber
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'dan imalı bayram mesajı: Kurban Bayramı'nız mübarek olsun Haber
19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'dan imalı bayram mesajı: Kurban Bayramı'nız mübarek olsun
MHP Lideri Bahçeli, yayımladığı bayram mesajında Siyasi Partiler Kanunu'ndaki değişiklik çağrısını yineledi
MHP Lideri Bahçeli, yayımladığı bayram mesajında Siyasi Partiler Kanunu'ndaki değişiklik çağrısını yineledi
Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı
Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi
Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı
Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü
40 derece sıcakta günde 110 ton patates taşıyan 4 işçi, kişi başı 440 TL kazanıyor
40 derece sıcakta günde 110 ton patates taşıyan 4 işçi, kişi başı 440 TL kazanıyor
Sadi Tekelioğlu'ndan yıllar sonra gelen Ekrem İmamoğlu itirafı: Takıma almadım, gitti belediye başkanı oldu
Sadi Tekelioğlu'ndan yıllar sonra gelen Ekrem İmamoğlu itirafı: Takıma almadım, gitti belediye başkanı oldu
Bakan Soylu: Minareden müzik çalanı bulup cami dibinde ezan dinleteceğiz
Bakan Soylu: Minareden müzik çalanı bulup cami dibinde ezan dinleteceğiz
Ramazan Bayramı için mesaj yayınlayan Erdoğan, uyarı üstüne uyarı yaptı
Ramazan Bayramı için mesaj yayınlayan Erdoğan, uyarı üstüne uyarı yaptı
Kırıkkale'de iki doktor, hamile bir kadının eşi tarafından darp edildi
Kırıkkale'de iki doktor, hamile bir kadının eşi tarafından darp edildi
2019 yılı kütlü pamuk fark ödemesi dekar başına 500 kilogram üzerinden ödenecek
2019 yılı kütlü pamuk fark ödemesi dekar başına 500 kilogram üzerinden ödenecek
Tekstil piyasası bayram öncesi sessizliğe büründü! Esnaf sinek avlıyor
Tekstil piyasası bayram öncesi sessizliğe büründü! Esnaf sinek avlıyor
Metiner, Arınç'a açtı ağzını yumdu gözünü: Devlet bunların aklı ile yönetiliyorsa vay halimize
Metiner, Arınç'a açtı ağzını yumdu gözünü: Devlet bunların aklı ile yönetiliyorsa vay halimize
Partilerin bayramlaşma programı belli oldu: MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek
Partilerin bayramlaşma programı belli oldu: MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek
Konya'daki esrarengiz Amerikalı, bomba paniğine neden oldu
Konya'daki esrarengiz Amerikalı, bomba paniğine neden oldu
Trump'ın golf keyfine, ABD'de 100 bine yakın can alan koronavirüs salgını da engel olamadı
Trump'ın golf keyfine, ABD'de 100 bine yakın can alan koronavirüs salgını da engel olamadı
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Cübbeli Ahmet'ten Alparslan Kuytul'a sert tepki: Ajan mısın, katil mi olmak istiyorsun?
Cübbeli Ahmet'ten Alparslan Kuytul'a sert tepki: Ajan mısın, katil mi olmak istiyorsun?
Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'a köpeği Mess'in ölüm haberini nasıl verdiğini anlattı
Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'a köpeği Mess'in ölüm haberini nasıl verdiğini anlattı
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Prof. Dr. Ali Satar salgında yeni tehlikeye dikkat çekti: Sinek ve böcekler koronavirüsü taşıyabilir
Prof. Dr. Ali Satar salgında yeni tehlikeye dikkat çekti: Sinek ve böcekler koronavirüsü taşıyabilir
35 gündür vaka görülmeyen Bingöl'de, il dışından gelenler virüs bulaştırdı
35 gündür vaka görülmeyen Bingöl'de, il dışından gelenler virüs bulaştırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Eren Yıldırım Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Hazal Kaya Acun Ilıcalı Demet Akalın Tuba Büyüküstün
Spor Neymar Can Bartu Malcolm Thomas Kenan Sofuoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İzmir Ankara Bayram Galatasaray
Şu an buradasınız: "İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.5.2020 12:35:48. #1.15#
title