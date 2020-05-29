İslam aleminin 5. Harem-i Şerifi'nde cuma namazı kılındı
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İslam aleminin 5. Harem-i Şerifi'nde cuma namazı kılındı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaklaşık 2,5 aydır cuma namazının cemaatle kılınmadığı Diyarbakır'da, aralarında İslam aleminin 5. Harem-i Şerifi olarak bilinen Ulucami ile İskender Paşa ve Behrem Paşa camisinin de bulunduğu 149 noktada cuma namazı kılındı.

İslam aleminin 5. Harem-i Şerifi'nde cuma namazı kılındı
29.05.2020 14:27 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:47

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaklaşık 2,5 aydır cuma namazının cemaatle kılınmadığı Diyarbakır'da, aralarında İslam aleminin 5. Harem-i Şerifi olarak bilinen Ulucami ile İskender Paşa ve Behrem Paşa camisinin de bulunduğu 149 noktada cuma namazı kılındı.

İçişleri Bakanlığınca, "Cami ve Mescitlerde Cemaatle İbadet Edilmesi" hakkında 81 il valiliğine gönderilen genelgenin ardından, park, meydan gibi açık alanlar ve cami avlularında cuma namazı eda edildi. Kent genelinde pandemi kurulunca belirlenen 149 noktadaki Kovid-19 tedbirleri kapsamında 16 Mart'tan itibaren ibadetin yasaklandığı camiler ile alanlarda binlerce vatandaş saf tuttu.

Kent genelinde hazırlanan açık alanlarda ve cami bahçelerinde kılınan cuma namazı öncesinde şadırvan, cami tuvaletleri ve abdesthaneler, tedbirler kapsamında kapalı tutuldu.

Maske ve tek kullanımlık seccade dağıtıldı

Tedbirlerin üst seviyede tutulduğu kentte seccadeleri ile gelen vatandaşlar maske takıp, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde saf tuttu. Güvenlik güçleri ve ekiplerce tedbirler yoğun şekilde uygulanırken görevliler tarafından seccadesi bulunmayan vatandaşlara tek kullanımlık seccade ile maske dağıtıldı. Cuma namazı kılınan tarihi camiler arasında Sur ilçesinde İslam aleminin 5. Harem-i Şerifi olarak bilinen Ulucami de yer aldı.

"Rabb'ime şükürler olsun, bugünleri gördük"

Ulucami'de namaz kılan vatandaşlardan Mehmed Sıddık Arslan, uzun bir aradan sonra bu camide namaz kılmanın sevincini yaşadığını söyledi. "Bu camide namaz kılmayı çok özlemiştim. Buradan her geçtiğimde gözümden yaş akıyordu. Rabb'ime şükürler olsun, bugünleri gördük." diyen Arslan, çok duygulandığını aktardı. Arslan, burada namaz kılarken büyük huzur duyduklarını dile getirerek, temennilerinin eski günlerde olduğu gibi cemaatle yan yana saf tutaraknamaz kılacakları günlerin gelmesi olduğunu kaydetti.

İbrahim Bayın da 2,5 aydır Ulucami'de namaz kılamamanın burukluğunu yaşadığını anlatarak "Camilerden uzak kalmıştık. İbadetlerimizi evde yapıyorduk. Buruk ve hüzünlü bir dönem oldu, bizim için. İzin verildi, namaz kıldık. Çok güzel bir duyguydu. Özlem duymuştuk. Ulucami ve cuma namazına hasret kalmıştık. Büyük mutluluk yaşadık." şeklinde konuştu.

Nevruz Parkı'nda cuma namazı

Kovid-19 tedbirleri kapsamında merkez Bağlar ilçesindeki Nevruz Park'ında da belirlenen alanda cuma namazı kılındı.

Vatandaşlardan Musa İritaş, koronavirüs dolayısıyla uzun zamandır cemaatle namaz kılamadıklarını belirterek "Bugün sosyal mesafeye uygun şekilde cemaatle namaz kıldığımız için çok mutluyuz." diye konuştu.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu da cuma namazını kılmak için parka geldi. Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Baski Güzeloğlu da beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal ile Sur ilçesindeki Ali Paşa Camisi'nde namaz kıldı.

Ziyaret Tepesi'nde namaz eda edildi

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde Ziyaret Tepesi'ndeki Elyesa Camisi avlusunda da cuma namazı eda edildi. Kaymakam ve Eğil Belediye Başkan Vekili İdris Arslan ve vatandaşlar burada namaz kıldı, dua etti.

Kent meydanında seccade dağıtıldı

Merkez Kayapınar ilçesinde bulunan Kent Meydanı'nda vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uygun şekilde saf tutarak cuma namazı kıldı. Kayapınar Belediyesince namaz öncesi seccade dağıtıldı. Cuma namazı sonrası ise kolonya ikram edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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