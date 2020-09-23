İslam'a karşı ayrımcılığa sessiz kalan Fransız medyasından "Charlie Hebdo'ya destek" çağrısı

İslam'a ve değerlerine yönelik ayrımcılık karşısında sessiz kalan Fransız medyası, İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürler yayımlayan Charlie Hebdo'nun tehdit edildiğini öne sürerek "Fransızları ifade özgürlüğü için seferber olmaya" çağırdı.

İslam'a ve değerlerine yönelik ayrımcılık karşısında sessiz kalan Fransız medyası, İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürler yayımlayan Charlie Hebdo'nun tehdit edildiğini öne sürerek "Fransızları ifade özgürlüğü için seferber olmaya" çağırdı.

Le Figaro, Le Parisien, L'express, Liberation ve BFMTV gibi Fransa'nın ana akım medya kuruluşları başta olmak üzere 100'e yakın basın organı, Ocak 2015'te yayımladığı Hazreti Muhammed'in konu edildiği hakaret içerikli karikatürleri, 1 Eylül'de tekrar yayımlayan mizah dergisi Charlie Hebdo'nun tehdit edildiği gerekçesiyle açık mektup yayımladı.

Söz konusu organlar, Fransız seçkinleri ve halkını, İslam dünyasını ayağa kaldıran ve uluslar arası camialarda tepkiye sebep olan Charlie Hebdo'yu desteklemek için harekete geçmeye çağırdı.

Yakın zamanda öğrenci sendikası temsilcisi Maryam Pougetoux'nun başörtüsü nedeniyle haksızca bazı sağcı ve cumhuriyetçi milletvekillerinin ayrımcılığına maruz kalmasına ses çıkarmayan Fransız medyası, Charlie Hebdo söz konusu olunca özgürlükler konusunda ikircikli tavır içine girdi.

Aralarında televizyon, gazete, dergi ve radyoların bulunduğu 100'e yakın basın kuruluşunun yayımladığı mektubun içeriğinde, "Fransız vatandaşlar, yerel yetkililer, siyasi liderler, gazeteciler, tüm partiler ve dernekler ile aktivistlerin özgürlüğünün zaferi için güçlerini birleştirmesi" yönünde ifadeler yer alıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, derginin karikatürleri tekrar yayımlamasının "ifade özgürlüğü" olduğunu savunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru