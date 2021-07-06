Islak yolda kayan araç ters döndü: 1 yaralı
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Islak yolda kayan araç ters döndü: 1 yaralı

Islak yolda kayan araç ters döndü: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan alt geçitte, ıslak yol nedeni ile kayan araç ters döndü.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan alt geçitte, ıslak yol nedeni ile kayan araç ters döndü. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kartal Bulvarı üzerindeki alt geçitte meydana gelen kazada, 38 AEA 106 plakalı Peugeot marka otomobil, yağmur sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ters döndü. Meydana gelen kazada yolcu koltuğundaki N.B. hafif yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de trafik akışını güvenlik amaçlı tek şeritten sağladı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Eren Kan - Mükremin Kaya/İHA)

Islak yolda kayan araç ters döndü: 1 yaralı
Islak yolda kayan araç ters döndü: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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