Islak mendil yüklü TIR'da, 10 milyon lira değerinde kaçak parfüm ele geçirildi TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, İstanbul Muratbey Gümrük Sahası'nda ıslak mendil yüklü TIR'da, 48 bin 754 adet kaçak parfüm ele geçirildi.

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, İstanbul Muratbey Gümrük Sahası'nda ıslak mendil yüklü TIR'da, 48 bin 754 adet kaçak parfüm ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Muratbey Gümrük Sahası'nda ıslak mendil taşıdığı beyan edilen bir TIR'ın, yapılan analiz sonucu riskli olarak değerlendirilerek, kontrol edilmesine karar verildi. X-ray taraması neticesinde, şüpheli yoğunluğa rastlanan TIR, açılarak arandı. Aramada TIR'ın dorsesinin dış duvarlarına karşılık gelen bölümlerinin, ıslak mendil ile doldurulduğu ancak iç kısımlarının tamamen parfümle dolu olduğu tespit edildi. İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin dikkati sayesinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde, yaklaşık 10 milyon lira değerinde 48 bin 754 adet kaçak parfüm ele geçirildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA