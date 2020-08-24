Islak hamburger tarifi: Islak hamburger nasıl yapılır?
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Islak hamburger tarifi: Islak hamburger nasıl yapılır?

Islak hamburger, sevilen fast food yiyeceklerin başında geliyor. Normal haburgerden farklı olarak ıslak görünüm veren sosu bulunuyor. Peki, ıslak hamburger nasıl yapılır? Islak hamburger yapılışı haberimizde.

Islak hamburger tarifi: Islak hamburger nasıl yapılır?
24.08.2020 20:44 | Son Güncelleme: 24.08.2020 20:49

Evde de kolaylıkla yapılabilen ıslak hamburgerin sosu ve köftesi için iki farklı işlem gerekiyor. Leziz ıslak hamburgerler yapmak isteyenler için basit ve kolay ıslak hamburger tarifi hazırladık. Hızlı yapılıp, tüketilmeye hazır ıslak hamburger malzemeleri de aratılanlar arasında yer alıyor.

ISLAK HAMBURGER MALZEMELERİ

4 hamburger ekmeği

Köftesi için

350 g kıyma

1 yumurta

4~5 dal maydanoz

Tuz

Karabiber

2 yemek kaşığı galeta unu

Sosu için

5 domates

3 diş sarımsak

3 yemek kaşığı ketçap

1 yemek kaşığı salça

Tuz

Karabiber

Zeytinyağı

ISLAK HAMBURGER NASIL YAPILIR?

Köfte için gerekli olan malzeme bir yoğurma kabında yoğurulur. İri parçalar koparılıp hamburger köftesi şekli verilir ve yağsız tavada pişirilir.

Sosu için zeytinyağı haricindeği malzemeler blenderdan geçirilerek püre haline getirili. Zeytinyağı tavada ısıtılır, domatesli sos ilave edilerek kaynatılır.

Hamburger ekmekleri ortadan ikiye kesilip pişen domatesli sosa batırılır ve içlerine köfteler yerleştirilir.

Köftelerin pişirildiği tava iyice ıslatılarak yağlı kağıt koyulur. Hamburgerler ıslak fırın kağıdının üzerine konup tavanın kapağı kapalı olarak ekmekler iyice yumuşayana kadar birkaç dakika pişirilir.

PÜF NOKTASI NEDİR?

Hamburger köftesi fazla yoğurulmamalı,

Köfte harcı buzdolabının normal bölümünde 15 dakika bekletilmeli,

Harcın baharatları ölçülü bir şekilde kullanılmalı,

Köfteler hafif sulu kalacak şekilde ızgarada pişirilmeli.

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