İslahiyeli öğrenciler staj için Avrupa'ya gitti

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri staj eğitimi için Avrupa'ya gitti.

Mesleki Eğitim Merkezinin Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliliği Projesi kapsamında geçen yıl başlatılan "Saç ve Cilt Bakımı" projesi kabul edildi.

Ulusal Ajans tarafından 17 bin 712 avro hibe desteği almaya hak kazanılan proje kapsamında 15 gün süren eğitimlerini başarıyla bitiren 8 öğrenci, 2 refakatçi öğretmenle Almanya'nın Frankfurt şehrine uğurlandı.

Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet İçtin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, merkez olarak üçüncü projelerini hayata geçirdiklerini söyledi.

Proje kapsamında öğrencilerin saç ve cilt bakımı ile ilgili staj çalışması yapacağını ve bu sayede Avrupa Birliğini ve şehirlerini tanıma fırsatı da bulacaklarını dile getiren İçtin, "Staj görecek öğrenciler Almanya'da öğrendiği bilgileri yurda döndükten sonra İslahiye'deki iş yerlerinde uygulayacak ve daha çok kişinin bu bilgi ve uygulamalardan haberdar olmasını sağlayacaklar." diye konuştu.

Kaynak: AA