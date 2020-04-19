İslahiyeli fırıncıdan 'drone' ile ekmek servisi
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Gaziantep, Güncel

İslahiyeli fırıncıdan 'drone' ile ekmek servisi

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sokağa çıkma yasağının ikinci gününde bir fırıncı evlerinde çıkamayanlara drone ile ekmek servisi yaptı.

19.04.2020 11:15 | Son Güncelleme: 19.04.2020 11:16
İslahiyeli fırıncıdan 'drone' ile ekmek servisi

GAZİANTEP'in  İslahiye ilçesinde, sokağa çıkma yasağının ikinci gününde bir fırıncı evlerinde çıkamayanlara drone ile ekmek servisi yaptı.

Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydanlar, cadde ve sokaklar sessizliğini korudu. İlçedeki bazı fırıncılar sokakları dolaşarak ekmek satışı yaparken, fırıncı Fatih Demire ise drone ile vatandaşlara ekmek ulaştırdı. Görenleri şaşırtan uygulama kapsamında sipariş veren bazı vatandaşlar balkonlarına yanaşan droneden ekmeklerini aldı.Polis ekipleri ise ilçe genelinde sürdürdükleri denetimlerle vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda anonslarla uyardı.


Kaynak: DHA

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