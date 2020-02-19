: İslahiyeli Elmas çifti kaybolan papağanlarını arıyor

19.02.2020 14:30 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:33

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Ahmet ve Hülya Elmas çifti, evlerinin balkonundan kaçan "Paşa" isimli papağanı bulmak için ilçedeki duvarlara afiş astı.

Ahmet Elmas, gazetecilere yaptığı açıklamada, papağanı ablasının hediye ettiğini, hava aldırmak için balkona çıkardıklarında kaçtığını söyledi.

Yaklaşık 2 gündür papağını aradıklarını aktaran Elmas, "Paşa gidince diğer dişi papağanımız da içine kapandı. Annem bile 'Paşa' gittiği için üzülüyor. Bulana 200 lira vereceğiz." dedi.

Hülya Elmas da papağanlarını bulamadıkları için çok üzgün olduklarını anlatarak, görenlerin kendilerine ulaşması çağrısında bulundu.

Elmas çifti, papağanlarının fotoğraflarının bulunduğu afişleri ilçedeki duvarlara asarak, arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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