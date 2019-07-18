İslahiyeli'de hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı.
Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek 26 hacı adayı, İlçe Müftülüğünce Merkez Dervişiye Camisi'nde düzenlenen programda dualarla uğurlandı.
Hacı adaylarını uğurlama törenine ilçe Müftü Vekili Mustafa Tunçeli müftülük görevlileri ile hacı adayı yakınları katıldı.
Programda hacı adaylarına hac ibadeti sırasında yapılması gereken konular anlatıldı.
Müftülük görevlileri tarafından karanfillerle uğurlanan hacı adayları yakınlarıyla vedalaşarak dualarla kutsal topraklara uğurlandı.
Kaynak: AA
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