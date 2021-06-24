İslahiyeli biber üreticileri hasada hazırlanıyor
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İslahiyeli biber üreticileri hasada hazırlanıyor

İslahiyeli biber üreticileri hasada hazırlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin en önemli biber üretim alanlarından biri olan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hasada hazırlanan üreticiler yüksek rekolte bekliyor.

Türkiye'nin en önemli biber üretim alanlarından biri olan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hasada hazırlanan üreticiler yüksek rekolte bekliyor.

Sulama yöntemiyle gerçekleştirilen tarımsal üretim sayesinde rekoltenin yüksek olduğu İslahiye biberi, fabrikalarda salça ve pul biber olarak işlenerek hem yurtiçi hem de yurtdışına gönderiliyor. Ağustos ayı başında hasadına başlanacak olan biber üreticileri bu sene yüksek rekolte alacaklarını belirtti.

"Pul biber ve salça olarak yurt dışına gönderiyoruz"

Çiftçi Sedat Kurtini, İslahiye biberinin salça ve pul biber olarak işlenerek yurt dışına gönderildiğini ifade ederek, "Bu sene biberlerimiz iyidir. İslahiye biberi diğer yerlerdeki biberlere göre daha iri oluyor. Hem pul biber hem de salça yapımında kullanılıyor. Biberimizi fabrikalar alıyor. İşleterek, pul biber, salça yaparak yurt dışına gönderiyoruz" dedi.

"Yılda 3 defa mahsul topluyoruz"

Yılda 3 defa mahsul topladıklarını söyleyen çiftçi Sedat Kurtini, "Ocak'ın başında ektim, Mart başında çıktı. Çapasını yapıyoruz, suyunu veriyoruz. Ağustosta toplanacak. Yılda 3 defa toplama işlemi yapıyoruz. Bu bölge serin olduğu için aroması diğerlerine göre daha güzeldir. Bu sene ben 20 dönüm ektim biberim iyidir. Allah kısmet ederse 3,5 ton alabilirim" diye konuştu. - GAZİANTEP

İslahiyeli biber üreticileri hasada hazırlanıyor
İslahiyeli biber üreticileri hasada hazırlanıyor
İslahiyeli biber üreticileri hasada hazırlanıyor
İslahiyeli biber üreticileri hasada hazırlanıyor
İslahiyeli biber üreticileri hasada hazırlanıyor
İslahiyeli biber üreticileri hasada hazırlanıyor
İslahiyeli biber üreticileri hasada hazırlanıyor
İslahiyeli biber üreticileri hasada hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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