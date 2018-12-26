İslahiye Ziraat Odası'nda yangın

Yangında Arşiv kısmı bbuyuk hasar gördü

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Ziraat Odası Bakanlı binasında yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında odanın arşiv kısmı zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre İslahiye Ziraat Odası Başkanlığı binasında henüz bilinmeyen bşr nedenle yangın çıktı. Yangında odanın arşiv kısmı zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler büyümeden söndürüldü.

Yangının sebebi araştırılıyor.

Kaynak: İHA