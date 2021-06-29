İslahiye Ziraat Odası Başkanı Köse'den çiftçilere ÇKS uyarısı

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Ziraat Odası Başkanı Köse, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) son başvuruların 30 Haziran olduğunu bildirdi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Ziraat Odası Başkanı Köse, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) son başvuruların 30 Haziran olduğunu bildirdi.

Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, çiftçilerin mağduriyet yaşamamaları için kayıt yaptırmaları gerektiğini söyledi.

ÇKS kaydı yaptırmayan üreticilerin desteklerden yararlanamadığını, tarım sigortası yaptıramadığını ve düşük faizli kredi kullanamadığını aktaran Köse, kayıt için son günün 30 Haziran olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek