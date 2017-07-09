Islahiye'yi "Kırmızıbiber Anıtı" Tanıtacak

İslahiye ilçesinin sembolü haline gelen "Kırmızıbiber Anıtı"na imitasyon tarihi figürler eklendi.



Belediye Başkanı Kemal Vural, yaptığı açıklamada, anıta eklenen figürlerle İslahiye'nin tanıtımını hedeflediklerini belirtti.



Anıtın alt bölümüne AB destekli "Yesemek Tarihi Açıkhava Atölyesi Tanıtım Projesi" kapsamında ünlü heykeltıraşlarca yapılan 4 imitasyon eserin yerleştirildiğini ifade eden Vural, yakın zamanda 3 metre yüksekliğindeki "Üzüm Anıtı"nın yapımına da başlanacağını kaydetti.