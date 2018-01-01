İslahiye, Yeni Yıla Silah Sesleriyle Girdi

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, vatandaşlar yeni yıla tabanca, av tüfeği ve uzun namlulu silahlarla havaya ateş açarak girdi.



İslahiye'de silahla ateş açarak yeni yıla girme geleneği bozulmadı. Yeni yılın ilk dakikalarından itibaren ilçenin farklı semtlerinde bazı kişiler, evlerinin çatısına ve balkonuna çıkarak havai fişekler eşliğinde, havaya silahlarla rast gele ateş açtı. Silahlı kutlamada herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.



- Gaziantep