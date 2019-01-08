İslahiye'ye Mevsimin İlk Karı Düştü

İslahiye'ye Mevsimin İlk Karı Düştü

İslahiye'ye mevsimin ilk karı düştüGAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde mevsimin ilk karı düştü.

İslahiye'ye mevsimin ilk karı düştü

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde mevsimin ilk karı düştü.
Gaziantep'in İslahiye İlçesinde mevsimin ilk karı yağdı. Pazartesi gününde itibaren başlayan yağmur öğle saatlerinde yerini kara bıraktı. İlçe merkezine En son 2016 Aralık ayında yağan kar yağmıştı. ilçe merkezine öğle saatlerinde kar yağarken, yağışların devam edeceği belirtildi. Hava sıcaklığının gündüz 5 dereceye düştüğü İslahiye'de gece -6 olacağı bildirildi.

Kaynak: İHA
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