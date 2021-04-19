İSLAHİYE'YE GELEN MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNE 10 GÜN KARANTİNA
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İSLAHİYE'YE GELEN MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNE 10 GÜN KARANTİNA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesine mevsimlik tarım işçileri gelmeye başladı.

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesine mevsimlik tarım işçileri gelmeye başladı. İlçeye gelen 300 mevsimlik tarım işçisi, koronavirüs tedbirleri kapsamında kayıt altına alınıp ateşleri ölçüldükten sonra barınacakları çadırlarında 10 gün süreli karantinaya alındı.

İslahiye'ye tarım işlerinde çalışmak için çevre il ve ilçelerden gelen mevsimlik tarım işçileri Yerliburun ve Ortaklı mahalleleri kırsalındaki konaklama alanlarına yerleştirildi. Jandarma eşliğinde gelen ekipler, kırmızı biber tarlalarında çalışacak tarım işçilerini koronavirüs ile ilgili bilgilendiriyor. Dezenfekte edilen alana ateşleri ölçülerek ve kayıtları yapılarak alınan tarım işçileri, daha sonra çadırları ve çalışacakları arazi dışına çıkmamak kaydı ile 10 gün süre ile karantinaya alındı.

İlk etapta gelen 300 tarım işçisi uyarılara dikkat edeceklerini söylerken, yetkililer rutin aralıklarla alanda sağlık kontrollerinin yapılıp, karantina sürecinin takip edileceğini belirttiler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜM:

Yelliburun Mahallesi

Tarım işçilerinin çadırlar

İlaçlama yapılması

Ateşlerinin ölçülmesi

Muhtar Ökkeş Toz ile röp

Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Kadir ÇELİK- GAZİANTEP-DHA)

İSLAHİYE'YE GELEN MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNE 10 GÜN KARANTİNA
İSLAHİYE'YE GELEN MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNE 10 GÜN KARANTİNA
İSLAHİYE'YE GELEN MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNE 10 GÜN KARANTİNA
İSLAHİYE'YE GELEN MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNE 10 GÜN KARANTİNA
İSLAHİYE'YE GELEN MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNE 10 GÜN KARANTİNA
İSLAHİYE'YE GELEN MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNE 10 GÜN KARANTİNA
İSLAHİYE'YE GELEN MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNE 10 GÜN KARANTİNA
İSLAHİYE'YE GELEN MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNE 10 GÜN KARANTİNA
İSLAHİYE'YE GELEN MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNE 10 GÜN KARANTİNA
İSLAHİYE'YE GELEN MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNE 10 GÜN KARANTİNA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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