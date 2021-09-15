İslahiye ve Nurdağı'ndaki göletlere 70 bin sazan yavrusu bırakıldı - Haberler
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İslahiye ve Nurdağı'ndaki göletlere 70 bin sazan yavrusu bırakıldı

AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
İslahiye ve Nurdağı'ndaki göletlere 70 bin sazan yavrusu bırakıldı

Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki göletlere 70 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki göletlere 70 bin sazan yavrusu bırakıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında İslahiye'de, Bayraktepe ve Güneş göletleriyle Nurdağı'ndaki, Çakmak, Hamidiye, Gözlühöyük göletleri ile Doğuş Kanalı'na 70 bin yavru aynalı sazan balığı bırakıldı. ???????

Yapılan projeyle göletlerdeki balık nüfusunu arttırması ve amatör olta balıkçılığının geliştirilmesi amaçlanıyor.

İslahiye ve Nurdağı'ndaki göletlere 70 bin sazan yavrusu bırakıldı

AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri
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Haber: İslahiye ve Nurdağı'ndaki göletlere 70 bin sazan yavrusu bırakıldı - Haberler
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