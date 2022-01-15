İslahiye ve Nurdağı'nda yasaklı ırklar kayıt altına alındı - Haberler
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İslahiye ve Nurdağı'nda yasaklı ırklar kayıt altına alındı

İslahiye ve Nurdağı'nda yasaklı ırklar kayıt altına alındı
AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, yasaklı ırk sınıflandırması kapsamındaki 13 köpeğin kimliklendirme işlemi tamamlandı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, yasaklı ırk sınıflandırması kapsamındaki 13 köpeğin kimliklendirme işlemi tamamlandı.

Yasaklı türler olarak belirlenen Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpeklerin kısırlaştırılması ve il ve ilçe tarım müdürlüklerinde dijital kimliklerinin oluşturulması için belirlenen süre dün gece sona erdi.

Bu kapsamda, İslahiye Tarım ve Orman Müdürlüğünce 12 adet tehlike arz eden köpeğe, Nurdağı Tarım ve Orman ilçe Müdürlüğünce ise 1 adet köpeğin dijital kayıtları yapıldı.

Öte yandan, yasaklı ırk sınıfından İslahiye'de 16, Nurdağı'nda ise 2 köpek hayvan barınağına teslim edildi.

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AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri
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Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, yasaklı ırk sınıflandırması kapsamındaki 13 köpeğin kimliklendirme işlemi tamamlandı.

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