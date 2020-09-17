İslahiye ve Nurdağı'nda okullar dezenfekte edildi Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde belediyeler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullarda dezenfekte çalışması yaptı.

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde belediyeler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullarda dezenfekte çalışması yaptı. İslahiye ve Nurdağı ilçe belediyeleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 2020-2021 eğitim-öğretim yılı dolayısıyla okullarda dezenfekte çalışması yürüttü. Belediye ekipleri, merdivenleri, asansörleri, tuvaletleri, sınıfları, masa ve sıraları dezenfekte etti. Kaynak: AA