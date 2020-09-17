İslahiye ve Nurdağı'nda okullar dezenfekte edildi
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İslahiye ve Nurdağı'nda okullar dezenfekte edildi

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde belediyeler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullarda dezenfekte çalışması yaptı.

İslahiye ve Nurdağı'nda okullar dezenfekte edildi
17.09.2020 11:59 | Son Güncelleme: 17.09.2020 12:34

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde belediyeler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullarda dezenfekte çalışması yaptı.

İslahiye ve Nurdağı ilçe belediyeleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 2020-2021 eğitim-öğretim yılı dolayısıyla okullarda dezenfekte çalışması yürüttü.

Belediye ekipleri, merdivenleri, asansörleri, tuvaletleri, sınıfları, masa ve sıraları dezenfekte etti.

Kaynak: AA

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