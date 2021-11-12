İSLAHİYE VE NURDAĞI'NDA EMNİYET KEMERİ DENETİMİ - Haberler
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İSLAHİYE VE NURDAĞI'NDA EMNİYET KEMERİ DENETİMİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in İslahiye ve Nurdağı İlçelerinde, 'Bi hareketine bakar hayat' sloganı ile emniyet kemeri uygulaması gerçekleştirildi.

İSLAHİYE, GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'in İslahiye ve Nurdağı İlçelerinde, 'Bi hareketine bakar hayat' sloganı ile emniyet kemeri uygulaması gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde trafik emniyet kemeri kullanımının önemine dikkat çekmek amacıyla İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde belirlenen noktalarda 'Bi hareketine bakar hayat' sloganıyla emniyet kemeri uygulaması yapıldı.

İslahiye Atatürk Bulvarı Simens Kavşağındaki uygulamaya Kaymakam Mustafa Anteplioğlu, Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih Kökce, polis ve jandarma trafik ekipleri katıldı. Kaymakam Anteplioğlu ve beraberindekiler durdurulan sürücülerden emniyet kemeri takanlara teşekkür etti, takmayanlara ise uyarıda bulunup broşür dağıttı.Nurdağı İlçesinde yapılan uygulamada emniyet kemeri takmayan 67 sürücü uyarıldı.

İSLAHİYE VE NURDAĞI'NDA EMNİYET KEMERİ DENETİMİ

İSLAHİYE VE NURDAĞI'NDA EMNİYET KEMERİ DENETİMİ

İSLAHİYE VE NURDAĞI'NDA EMNİYET KEMERİ DENETİMİ

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