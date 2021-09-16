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İslahiye ve Araban'da İlköğretim Haftası kutlandı

AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
İslahiye ve Araban'da İlköğretim Haftası kutlandı

Gaziantep'in İslahiye ve Araban ilçelerinde İlköğretim Haftası törenle kutlandı.

Gaziantep'in İslahiye ve Araban ilçelerinde İlköğretim Haftası törenle kutlandı.

İslahiye ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu'nda gerçekleştirilen törene Kaymakam Mustafa Anteplioğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih Kökçe, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin, buradaki konuşmasında, yeni eğitim öğretim döneminin başarılı, sağlıklı ve huzur dolu olmasını diledi.???????

Program öğrencilerin gösterileriyle sona erdi.

Araban ilçesindeki tören ise Hükümek Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan'nın çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törene Kaymakam Ömer Sevgili, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru ve ilgililer katıldı.

Tören, Dumlupınar İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikle son buldu.?

İslahiye ve Araban'da İlköğretim Haftası kutlandı

İslahiye ve Araban'da İlköğretim Haftası kutlandı

AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri
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