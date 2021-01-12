İslahiye Ticaret Odasından eğitime tablet desteği
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İslahiye Ticaret Odasından eğitime tablet desteği

12.01.2021 15:27 | Son Güncelleme: 12.01.2021 15:32
İslahiye Ticaret Odasından eğitime tablet desteği

İslahiye Ticaret Odası Başkanlığı İslahiye ve Nurdağı ilçesindeki ihtiyaç sahibi 55 öğrenciye tablet hibe etti.

İslahiye Ticaret Odası Başkanlığı İslahiye ve Nurdağı ilçesindeki ihtiyaç sahibi 55 öğrenciye tablet hibe etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından başlatılan tablet kampanyası kapsamında İslahiye Ticaret Odası Başkanı Selahaddin Türkmen, İslahiye Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin ve Nurdağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım'a tabletleri teslim etti.

Türkmen, İTO olarak yaptıkları eğitim yardımında İslahiye Milli Eğitim Müdürlüğüne 35, Nurdağı Milli Eğitim Müdürlüğüne 20 tableti ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere verdiklerini belirtti.???????

Milli Eğitim Müdürleri Çetin ve Yıldırım, İslahiye Ticaret Odası Başkanı Türkmen'e teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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