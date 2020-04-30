İslahiye Ticaret Odası Başkanı Türkmen, "Nefes kredisi"ni değerlendirdi

İslahiye Ticaret Odası (İTO) Başkanı Selahaddin Türkmen, "Nefes Kredisi"nin KOBİ'lere nefes aldıracağını belirtti.

İslahiye Ticaret Odası (İTO) Başkanı Selahaddin Türkmen, "Nefes Kredisi"nin KOBİ'lere nefes aldıracağını belirtti.

Türkmen yaptığı yazılı açıklamada, "Nefes Kredisi" için gerekli imzaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Denizbank arasında atıldığını ve tekrar uygulamaya konulan kredinin Kovid-19 salgını nedeniyle finansmana erişimde güçlük yaşayan KOBİ'lere can suyu etkisi sağlayacağını kaydetti.

"Nefes Kredisi"ne, Denizbank'ın aracılık edeceğini, Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) ise hazine desteğiyle kefalet sağlayacağını ifade eden Türkmen, TOBB, oda ve borsaların tüm kaynaklarının bir araya getirilmesiyle oluşturulan kredide 2020 yılının tamamen ödemesiz geçeceğini hatırlattı.

Uygulamanın bu zorlu süreçte özellikle finansman noktasında sorun yaşayan tüm işletmelere katkı sağlanacağını, kredi uygulamasına, cirosu 3 milyon TL altında olan tüm oda üyesi işletmelerin azami 50 bin lira krediden yararlanabileceğini kaydeden Türkmen, KOBİ'lere özel, 2020 yılında 6 ila 8 ay süreyle anapara ve faiz ödemesiz, 2021 yılında ise aylık ödemeli ve yüzde 7,5 yıllık faiz oranıyla Nefes Kredisi sunulacağını ekledi.

Kaynak: AA