İslahiye Ticaret Odası Başkanı Türkmen, "Nefes kredisi"ni değerlendirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İslahiye Ticaret Odası Başkanı Türkmen, "Nefes kredisi"ni değerlendirdi

İslahiye Ticaret Odası Başkanı Türkmen,
30.04.2020 16:44 | Son Güncelleme: 30.04.2020 16:44

İslahiye Ticaret Odası (İTO) Başkanı Selahaddin Türkmen, "Nefes Kredisi"nin KOBİ'lere nefes aldıracağını belirtti.

İslahiye Ticaret Odası (İTO) Başkanı Selahaddin Türkmen, "Nefes Kredisi"nin KOBİ'lere nefes aldıracağını belirtti.

Türkmen yaptığı yazılı açıklamada, "Nefes Kredisi" için gerekli imzaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Denizbank arasında atıldığını ve tekrar uygulamaya konulan kredinin Kovid-19 salgını nedeniyle finansmana erişimde güçlük yaşayan KOBİ'lere can suyu etkisi sağlayacağını kaydetti.

"Nefes Kredisi"ne, Denizbank'ın aracılık edeceğini, Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) ise hazine desteğiyle kefalet sağlayacağını ifade eden Türkmen, TOBB, oda ve borsaların tüm kaynaklarının bir araya getirilmesiyle oluşturulan kredide 2020 yılının tamamen ödemesiz geçeceğini hatırlattı.

Uygulamanın bu zorlu süreçte özellikle finansman noktasında sorun yaşayan tüm işletmelere katkı sağlanacağını, kredi uygulamasına, cirosu 3 milyon TL altında olan tüm oda üyesi işletmelerin azami 50 bin lira krediden yararlanabileceğini kaydeden Türkmen, KOBİ'lere özel, 2020 yılında 6 ila 8 ay süreyle anapara ve faiz ödemesiz, 2021 yılında ise aylık ödemeli ve yüzde 7,5 yıllık faiz oranıyla Nefes Kredisi sunulacağını ekledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı Haberler
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı Haberler
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı Haberler
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler Haberler
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı Haberler
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısının seri üretimi için dev şirketle anlaştı Haberler
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısının seri üretimi için dev şirketle anlaştı
HDP'lilerin güldüğü evlat nöbetindeki aileler, sinir krizi geçirdi
HDP'lilerin güldüğü evlat nöbetindeki aileler, sinir krizi geçirdi
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için harekete geçti
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için...
Son Dakika: Benzine 16 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 16 kuruş zam geldi
Ümraniye'de pazar alışverişinden dönen kadın, otomobilin altında kaldı
Ümraniye'de pazar alışverişinden dönen kadın, otomobilin altında kaldı
Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun
Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı...
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere'nin ardından 5 ülkede daha görüldü
Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere'nin ardından 5 ülkede daha görüldü
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor
Juventus Başkanı Andrea Agnelli, Türk sevgilisi Deniz Akalın'ı koronavirüsten korumak için malikanesine yerleştirdi
Juventus Başkanı Andrea Agnelli, Türk sevgilisi Deniz Akalın'ı koronavirüsten korumak için malikanesine...
Güney Kore koronavirüsü yenmeye çok yakın! Ülkede 29 Şubat'tan beri bir ilk gerçekleşti
Güney Kore koronavirüsü yenmeye çok yakın! Ülkede 29 Şubat'tan beri bir ilk gerçekleşti
Quaresma, Portekiz'e dönerek Porto'da kariyerini bitirmek istiyor
Quaresma, Portekiz'e dönerek Porto'da kariyerini bitirmek istiyor
Elon Musk, ABD'deki korona önlemlerini 'faşistlik' olarak değerlendirdi
Elon Musk, ABD'deki korona önlemlerini 'faşistlik' olarak değerlendirdi
Hastaneden 9 günde taburcu olan koronavirüs hastası: Koku alınca sevinçten çığlık attım
Hastaneden 9 günde taburcu olan koronavirüs hastası: Koku alınca sevinçten çığlık attım
İstanbul'da gece saatlerinde duyulan uğultu sesinin kaynağı deprem değil, Rus yapımı kargo uçağı
İstanbul'da gece saatlerinde duyulan uğultu sesinin kaynağı deprem değil, Rus yapımı kargo uçağı
Sıva yapmak için gittiği evde 6 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan tutuklu, cezaevinde intihar etti
Sıva yapmak için gittiği evde 6 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan tutuklu, cezaevinde intihar etti
1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne 1 haftada 451 bin başvuru oldu
1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne 1 haftada 451 bin başvuru oldu
ABD'de koronavirüs, 73 yıllık evli çifti 6 saat arayla birbirinden ayırdı
ABD'de koronavirüs, 73 yıllık evli çifti 6 saat arayla birbirinden ayırdı
Eminönü'nde güvercinleri ezen şahıs serbest bırakıldı
Eminönü'nde güvercinleri ezen şahıs serbest bırakıldı
Denizli'de emekli Emniyet Müdürü, evinde yakınları tarafından ölü bulundu
Denizli'de emekli Emniyet Müdürü, evinde yakınları tarafından ölü bulundu
Tüfeğini temizleyen baba, 8 yaşındaki üvey oğlunu vurdu
Tüfeğini temizleyen baba, 8 yaşındaki üvey oğlunu vurdu
Davutoğlu'nun masasındaki son anket! İşte Gelecek Partisi'nin oy oranı
Davutoğlu'nun masasındaki son anket! İşte Gelecek Partisi'nin oy oranı
Survivor'un Elazığ versiyonu sosyal medyada ilgi odağı oldu
Survivor'un Elazığ versiyonu sosyal medyada ilgi odağı oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ömer Çelik Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun
Magazin Sibel Can Ozan Güven Haluk Levent Acun Ilıcalı
Spor Falcao Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kız Kadın Twitter Fenerbahçe
Şu an buradasınız: İslahiye Ticaret Odası Başkanı Türkmen, "Nefes kredisi"ni değerlendirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.4.2020 17:11:04. #1.15#
title