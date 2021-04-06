İslahiye polisinden şehitlik ziyareti
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İslahiye polisinden şehitlik ziyareti

Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
İslahiye polisinden şehitlik ziyareti

İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türk Polis Teşkilatının 176. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri kapsamında şehitlik ziyareti gerçekleştirdi.

İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türk Polis Teşkilatının 176. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri kapsamında şehitlik ziyareti gerçekleştirdi.

Düzenlenen program kapsamında ziyaret edilen şehitlikte Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş ve personeller şehit mezarlarına çiçek bıraktı.

Program, İlçe Müftülüğü personellerince okunan Kuran-ı Kerim'in ardından yapılan dua ile sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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