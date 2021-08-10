İslahiye Ovası'nda kırmızı biber hasadı başladı
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İslahiye Ovası'nda kırmızı biber hasadı başladı

İslahiye Ovası'nda kırmızı biber hasadı başladı
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep'in tarımsal üretim merkezi konumunda bulunan İslahiye Ovası'ndaki 32 bin dekar alanda üretimi gerçekleştirilen kırmızı biberin hasadına başlandı.

Gaziantep'in tarımsal üretim merkezi konumunda bulunan İslahiye Ovası'ndaki 32 bin dekar alanda üretimi gerçekleştirilen kırmızı biberin hasadına başlandı.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, gazetecilere, Türkiye'nin birçok yerinde kırmızı biber yetişmesine rağmen İslahiye'de yetişen kırmızı biberin rengi, tadı ve aromasıyla lezzetinin öne çıktığını söyledi.

İslahiye'de 20 bin dekar alanda kırmızı biber üretimi yapıldığını ve 35 bin ton civarında rekolte beklediklerini ifade eden Köse, Türkiye'nin sofralık kırmızı biber ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan İslahiye'de hasada başlandığını belirtti.

Havaların çok sıcak olmasının üretimi olumsuz etkilediğini vurgulayan Köse, fiyatın henüz belirlenmediğini ve üreticinin de bu yüzden biraz tedirginlik yaşadığını kaydetti.

Nurdağı Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar da Nurdağı'nda başlanan hasadın 12 bin dekar alanda gerçekleştirildiğini ve 20 bin ton civarında rekolte beklediklerini belirtti.

İslahiye Ovası'nda kırmızı biber hasadı başladı
İslahiye Ovası'nda kırmızı biber hasadı başladı
İslahiye Ovası'nda kırmızı biber hasadı başladı
İslahiye Ovası'nda kırmızı biber hasadı başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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