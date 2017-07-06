İslahiye'nin Şehir Terminali Hizmete Girdi

İslahiye'de, yapımına 2016 yılında başlanan İslahiye Şehir Terminali tamamlanarak hizmete girdi.





İslahiye'de yıllardır kent merkezinde değişik noktalarda hizmet veren ve dağınık olan şehirler arası ve mahallelere hizmet veren yolcu taşıma şirketleri Çevre yolu fatih kavşağındaki İslahiye Belediyesince yapılan otogar'a taşınmaya devam ediyor.





5 bin 350 metrekare alanda yapılanan yeni otogarın 2 bin metrekare yolcu bekleme sahası bulunuyor. 10 yazıhane, 1 lokanta-kafeterya, 1 büfe, 1 Mescit, tuvalet, 1 büfe ile 1'er adet de polis ve zabıta noktalarından oluşan otogara ticari taksilerinde hizmet vermeleri bekleniyor.





Belediye Başkanı Kemal Vural, İslahiye'nin elli yıllık eksikliğinin giderildiğini ve modern bir terminale kavuştuklarından duyduğu memnuniyeti ifade ederek İslahiye'ye hayırlı olsun dileğinde bulundu.