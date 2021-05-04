İslahiye'nin Kalaycık Mahallesi 10 yıldır leyleklere ev sahipliği yapıyor
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İslahiye'nin Kalaycık Mahallesi 10 yıldır leyleklere ev sahipliği yapıyor

İslahiye'nin Kalaycık Mahallesi 10 yıldır leyleklere ev sahipliği yapıyor
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Kalaycık Mahallesi'ndeki bir evin bahçesindeki elektrik direğinin üzerindeki yuva, 10 yıldır leylekleri ağırlıyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Kalaycık Mahallesi'ndeki bir evin bahçesindeki elektrik direğinin üzerindeki yuva, 10 yıldır leylekleri ağırlıyor.

Her yıl göç mevsiminde ilçe merkezine 14 kilometre uzaklıktaki Kalaycık Mahallesi'ne gelen leylekler, mahalle sakinlerinin de dikkatini çekiyor.

Mahalle sakinlerinden Ramazan Taş, gazetecilere, leyleklerin adeta mahallenin neşesi haline geldiğini söyledi.

Leyleklerin yaklaşık 10 yıldır aynı yerdeki yuvada kaldıklarını ifade eden Taş, çevredekilerin leyleklere alıştığını ve korumaya çalıştığını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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