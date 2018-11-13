İslahiye'nin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 98. Yılı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşun 98. yılı törenlerle kutlandı.

İslahiye Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlanan kutlama törenine, Nurdağı Kaymakamı İslahiye Kaymakam Vekili Lokman Düzgün, 106'ncı Topçu Alayı Komutanı Topçu Albay Ömer Şahin Selvi, Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Ergün Mideoğlu günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Mideoğlu, "Ülkemiz üzerinde oynanan oyunları geçmişte olduğu gibi 15 Temmuz'da da bozan aziz milletimiz aydınlık yolda emin adımlarla devam edecektir." diye konuştu.

Öğrenciler tarafından okunan şiirlerin ardından devam eden programda 13 Kasım İlkokulu öğrencileri kurtuluşu simgeleyen gösterilerini sundu.

Kahramanmaraş mehteran takımı, halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından öğretmenlerden oluşan müzik grubu birbirinden güzel türküler seslendirdi.

Program, protokolün kortej yürüyüşüyle sona erdi.