İslahiye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İslahiye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlandı

13.11.2020 15:15 | Son Güncelleme: 13.11.2020 15:18
İslahiye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşun 100. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşun 100. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

İslahiye Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Belediye Başkanı Kemal Vural'ın çelenk sunumuyla başlayan törene, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Belediye Başkanı Vural, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.

Vural, şunları kaydetti:

"Bugün rahat ve huzurlu olarak yaşıyorsak bunu 100 yıl önce yapılan mücadelelere borçluyuz. Allah'a şükürler olsun ki biz Türk milleti olarak, Türk ordusu olarak verdiğimiz mücadele ile dünyada yerimizi aldık. Bu topraklarda amacımız düşmanlara meydan vermeden birlik ve beraberliğimizi koruyarak barış içerisinde yaşamaktır."

Tören, öğrenciler tarafından okunan şiirlerin ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

İlgili Haberler

İslahiye'nin düşman işgalinden kurtuluşun 100'cü yılı kutlandı
İslahiye'nin düşman işgalinden kurtuluşun 100'cü yılı kutlandı
Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü
Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü
Lüleburgaz'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü
Lüleburgaz'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel Haydar Akar İlham Aliyev Cevdet Yılmaz Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Timur Selçuk Seren Serengil
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Domagoj Vida Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Ölü Kız Türk Asker
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İslahiye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlandı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.11.2020 15:35:52. #1.14#
title