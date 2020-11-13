İslahiye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşun 100. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşun 100. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

İslahiye Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Belediye Başkanı Kemal Vural'ın çelenk sunumuyla başlayan törene, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Belediye Başkanı Vural, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.

Vural, şunları kaydetti:

"Bugün rahat ve huzurlu olarak yaşıyorsak bunu 100 yıl önce yapılan mücadelelere borçluyuz. Allah'a şükürler olsun ki biz Türk milleti olarak, Türk ordusu olarak verdiğimiz mücadele ile dünyada yerimizi aldık. Bu topraklarda amacımız düşmanlara meydan vermeden birlik ve beraberliğimizi koruyarak barış içerisinde yaşamaktır."

Tören, öğrenciler tarafından okunan şiirlerin ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek