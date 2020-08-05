İslahiye Müftülüğüne atama Kahramanmaraş İl Müftü Yardımcısı Fırat Kahraman, bir süredir boş olan İslahiye İlçe Müftülüğüne atandı.

Kahramanmaraş İl Müftü Yardımcısı Fırat Kahraman, bir süredir boş olan İslahiye İlçe Müftülüğüne atandı.

İslahiye'de göreve başlayan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun Kahraman, değişik il ve ilçelerde birçok görevlerde bulundu.

Evli ve 4 çocuk babası olan Kahraman, 1992 ile 1998 yılları arasında İsveç'te dış görevinde bulundu.

En son Kahramanmaraş'ta İl Müftü Yardımcılığını yürüten Kahraman, İslahiye ilçesinde müftülük görevini yürütecek.

Kaynak: AA