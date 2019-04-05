İslahiye Müftülüğünden Kadınlara Yönelik Sohbet Programı
Gaziantep'te İslahiye Müftülüğünce kadınlara yönelik sohbet programları düzenlendiği bildirildi.
Gaziantep'te İslahiye Müftülüğünce kadınlara yönelik sohbet programları düzenlendiği bildirildi.
Müftülükten yapılan yazılı açıklamada, Kur'an kurs öğreticilerinin katılımlarıyla her hafta pazartesi ve perşembe günleri 20 mahalle camisinde kadınlara yönelik sohbet programı yapıldığı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İlçe Müftüsü Ramazan Yıldırım, program kapsamında kadınlara Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler dersleri verildiğini kaydetti.
Yıldırım, programlara yoğun ilgi gösteren kadınlar ile kurs öğretmenlerine teşekkür etti.
Kaynak: AA